Орловцам предложили помощь в случае «ошибочной» мобилизации

Консультации готовы оказывать руководство области, депутаты, общественники. Обобщим предложения, появившиеся на 27 сентября, в одном материале.

Все вопросы о ходе проведения частичной мобилизации можно задать на «горячей линии» Минобороны и Правительства РФ по телефону 122

По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, в районах дано поручение по итогам приема документов проводить заседание муниципальной призывной комиссии, «на которой рассматривать все возникающие нюансы». В областной призывной пункт для обсуждения спорных ситуаций он обещал приезжать лично. По вопросам частичной мобилизации к главе региона можно обратиться в соцсетях.

Депутат Госдумы от Орловской области Ольга Пилипенко заявила, что берет под личный контроль все случаи нарушений при проведении частичной мобилизации. Для удобства разработана форма обращения.

Заместитель председателя Орловского областного Совета Сергей Потемкин попросил сообщать о фактах того, что повестки вручают тем, кто по закону освобожден от призыва в период частичной мобилизации.

«Каждое обращение будет самым тщательным (!) образом проверяться, обещаю», — написал депутат в соцсетях.

На базе исполкома Общероссийского народного фронта началась работа центра помощи тем, кто ошибочно получил повестку на частичную мобилизацию. Написать можно по ссылке, также в группе орловского ОНФ указаны телефон для справок и адрес, где возможен личный прием.

Отметим, губернатор Орловской области 26 сентября в ходе прямого эфира пояснил, что возраст более 35 лет и отсутствие боевого опыта не освобождают от призыва. Молодые люди и побывавшие в горячих точках в приоритете, но если по запрошенным Минобороны военно-учетным специальностям таких не будет, то повестки получат следующие по волне мобилизации орловцы. Пока набор ведется в Орле, Мценске, Ливнах и Орловском муниципальном округе, далее начнут работать в остальных районах, если нужных специалистов не будет в указанных пунктах.

ИА «Орелград»