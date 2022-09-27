Орловские росгвардейцы проверили объекты ТЭК

27.9.2022 | 14:56 ЖКХ, Новости

Проверялся уровень защищенности объектов от актов незаконного вмешательства.

Фото пресс-службы Росгвардии

Как сообщает Управление Росгвардии по Орловской области, сотрудники отделения государственного контроля (ОГК) провели очередные проверки обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса. Они оценивали уровень защищенности этих объектов от так называемых актов незаконного вмешательства. Сообщается, что в целом было выявлено более 400 нарушений. В качестве примера приводятся проверки, проведенные сотрудниками Росгвардии в отношении трех объектов. На них было выявлено 17 нарушений. В результате к административной ответственности было привлечено одно юридическое лицо по ч. 1 ст. 20.30 КоАП РФ.

«Объекты ТЭК являются объектами критической инфраструктуры и социально-значимыми объектами, от бесперебойного функционирования которых во многом зависит экономическая и социальная стабильность в области, – рассказал начальник ОГК Юрий Дроняев. — В первую очередь мы проверяем системы физической защиты и технической укрепленности. Видеонаблюдение, ограждения по периметру, инженерно-технические и другие средства обеспечения безопасности должны находиться в исправном состоянии, а организация охраны – отвечать предъявляемым требованиям».

Согласно ведомственной статистике, в Орловской области насчитывается 17 объектов топливно-энергетического комплекса низкой категории опасности, в том числе три тепловые электростанции, одна электростанция, четыре нефтебазы, три объекта транспортировки нефтепродуктов и шесть объектов газовой отрасли. В этом году сотрудники Росгвардии приняли участие в категорировании двух объектов, которым была присвоена «низкая» категория опасности.

«С целью повышения профессионального уровня в обеспечении физической защиты объектов принято участие в более 40 учебных тренировках по обеспечению антитеррористической защищенности объектов, — добавили в ведомстве. — По поручению прокуратуры сотрудниками Росгвардии осуществлены выезды на восемь категорированных объектов ТЭК в качестве специалистов в сфере соблюдения объектами требований к антитеррористической защищенности».

ИА «Орелград»

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