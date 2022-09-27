Орловские росгвардейцы проверили объекты ТЭК

Проверялся уровень защищенности объектов от актов незаконного вмешательства.

Как сообщает Управление Росгвардии по Орловской области, сотрудники отделения государственного контроля (ОГК) провели очередные проверки обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса. Они оценивали уровень защищенности этих объектов от так называемых актов незаконного вмешательства. Сообщается, что в целом было выявлено более 400 нарушений. В качестве примера приводятся проверки, проведенные сотрудниками Росгвардии в отношении трех объектов. На них было выявлено 17 нарушений. В результате к административной ответственности было привлечено одно юридическое лицо по ч. 1 ст. 20.30 КоАП РФ.

«Объекты ТЭК являются объектами критической инфраструктуры и социально-значимыми объектами, от бесперебойного функционирования которых во многом зависит экономическая и социальная стабильность в области, – рассказал начальник ОГК Юрий Дроняев. — В первую очередь мы проверяем системы физической защиты и технической укрепленности. Видеонаблюдение, ограждения по периметру, инженерно-технические и другие средства обеспечения безопасности должны находиться в исправном состоянии, а организация охраны – отвечать предъявляемым требованиям».

Согласно ведомственной статистике, в Орловской области насчитывается 17 объектов топливно-энергетического комплекса низкой категории опасности, в том числе три тепловые электростанции, одна электростанция, четыре нефтебазы, три объекта транспортировки нефтепродуктов и шесть объектов газовой отрасли. В этом году сотрудники Росгвардии приняли участие в категорировании двух объектов, которым была присвоена «низкая» категория опасности.

«С целью повышения профессионального уровня в обеспечении физической защиты объектов принято участие в более 40 учебных тренировках по обеспечению антитеррористической защищенности объектов, — добавили в ведомстве. — По поручению прокуратуры сотрудниками Росгвардии осуществлены выезды на восемь категорированных объектов ТЭК в качестве специалистов в сфере соблюдения объектами требований к антитеррористической защищенности».

ИА «Орелград»