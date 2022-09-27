Орловский «Титаник» вошел в число приоритетных российских долгостроев

11 региональных больниц, включаю орловскую, будут достроены в первоочередном порядке на федеральные средства.

Многофункциональный медицинский центр Орловской областной клинической больницы стал одним из 11 приоритетных долгостроев, который планируют завершить структуры Минстроя. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

Федеральное правительство рассматривает возможность передачи задачи завершения строительства ряда региональных больниц (включая орловский «Титаник») на федеральный уровень. В этом случае заказчиком работ будет уже не «Орелгосзаказчик», как анонсировали орловские власти, а ППК «Единый заказчик» или подведомственные организации Минстроя.

Вероятно, подобной чести Орловскую область хотят удостоить в связи с аномально долгим, более 20 лет, ожиданием окончания строительных работ. По информации «Коммерсанта» таким же образом будут достроены больницы в Твери, Ставрополе и Комсомольске-на-Амуре.

ИА «Орелград»