Орловских школьников допроверят

В Орловской области возобновились проверки школьников.



Как сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования, в школах Орловской области стартовали всероссийские проверочные работы (ВПР). Они будут проводиться по графику Рособрнадзора до 24 октября 2022 года. Особенность нынешних ВПР заключается в том, что они были перенесены на осень с весеннего периода. Соответственно, проверочные работы проводятся в 5-9 классах за предыдущий год обучения.

«Обязательными для всех учащихся 5-9 классов являются ВПР по русскому языку и математике, — говорят в Центре. — В 5-х классах также все учащиеся напишут ВПР по окружающему миру, в 6-х классах – по биологии и истории, в 8-х классах – по иностранному языку. Обучающиеся 7-9 классов напишут ВПР еще по двум предметам на основе случайного выбора: в 7-х классах это могут быть работы по истории, биологии, географии и обществознанию, в 8-х классах к этим предметам добавляется физика, а в 9-х классах также химия».

Новшеством является и то, что впервые школам предложено два варианта работ по математике в 8-9 классах: на базовом и углубленном уровнях обучения. Сообщается, что несколько школ города Орла решили провести ВПР по математике именно на углубленном уровне. Кстати, решение о форме проведения работ каждая школа вправе принимать самостоятельно. В этом году наряду с традиционной формой предусмотрена альтернативная возможность выполнения работ на компьютере по таким предметам, как биология, география, история и обществознание.

«Время проведения ВПР по большинству предметов было сокращено до одного урока (45 минут), кроме проверочных работ по русскому языку и математике в 6-9 классах и по химии в 9-м классе, — добавили в Центре. — Общеобразовательные организации, которые провели ВПР весной 2022 года, в осенний период в проверочных работах не участвуют».

К слову, ранее в Орловской области стартовало региональное исследование «Изучение готовности первоклассников к обучению в школе», которое проводится до 30 сентября. В его рамках планировалось провести диагностическое обследование первоклассников и анкетирование учителей и родителей. Полученные результаты, как говорят в Центре, позволят «осуществить совместную работу учителей и родителей по оказанию помощи ребенку на этапе его вхождения в школьную жизнь, а также получить информацию, необходимую для организации индивидуальной работы с обучающимися, своевременно оказать необходимую помощь в обучении». Кроме того, будут разработаны рекомендации для учителей и родителей по оптимальной поддержке детей в начале обучения в школе.

ИА «Орелград»