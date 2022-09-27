В коммунальных платежках появится новая строка

Администрация Орла сообщила, что расчет платы за содержание общего имущества изменится с 1 октября.

Теперь в отдельное поле вынесено «Водоотведение сточных вод на содержание общего имущества». Ранее эти расходы, как правило, несли управляющая компания или ресурсоснабжающая.

Жильцы многоквартирных домов будут оплачивать не только холодную и горячую воду, необходимую для обслуживания общего имущества, но и ее отведение. Расчет производится по одному из трех сценариев:

Исходя из общедомовых приборов учета сточных вод, если они установлены,

Коллективных приборов учёта холодной и горячей воды,

На основе принятого норматива.

Ранее плата взималась, если в доме отдельный слив в систему водоотведения, который находится в помещениях общего пользования. При этом данные точки должны были быть указаны в технической документации МКД.

Отметим, ОДН на воду – это плата за жидкость, которая поступила в дом, но не была продана жильцам или собственникам нежилых помещений, а не та, что расходуется на уборку подъездов и полив клумб. Добросовестным жильцам приходится компенсировать незаконные подключения, сверхнормативные расходы соседей, «неодимовые магниты» хитрецов, текущие в подвале трубы и так далее. Сколько из этой воды уходит в канализацию – вопрос. Но за нее тоже теперь придется платить.

ИА «Орелград»