В Орле СКР возбудил дело об убийстве после исчезновения семьи

27.9.2022 | 11:55 Новости, Происшествия

Муж и жена уехали 24 сентября из дома на автомобиле и с тех пор об их местонахождении ничего не известно.

Родственники пропавших уверяют, что намерения покинуть место жительства и переехать — не было. Следствие полагает, что в отношении них могло быть совершено преступление, сообщили в СУ СК России по Орловской области.

Вячеслав и Лидия Хорохордины уехали на личном Kia Soul белого цвета. Рост пропавших около 163 сантиметров. Мужчина худощавого телосложения, волосы черные с проседью, глаза карие. Женщина полного телосложения, волосы рыжие до плеч, глаза зеленые.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавших, просят сообщить по телефону 02 или 8-920-815-65-55. К поиску орловцев привлечены волонтеры.

ИА «Орелград»

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