В Орле запретят брать чиновников на сокращенные должности

Власти изменят условия формирования кадрового резерва чиновников.



Проект внесения изменений в положение «О порядке формирования кадрового резерва органов местного самоуправления, муниципального органа города Орла» был разработан мэрией и внесен на рассмотрение депутатов горсовета. Как следует из пояснительной записки, предлагается внесение технических изменений, затрагивающих такие аспекты как уведомление кандидатов о дате и времени проведения конкурса и подтверждения принятия от них документов.

Кроме того предлагается внести нормы «о невозможности участия в конкурсе по формированию кадрового резерва, на должность по которой кандидат уже стоит в резерве или занимает ее на момент подачи документов, а также об исключении из резерва в случае сокращения должности, по которой кандидат был зачислен в резерв». Кстати, в новой версии документа статья о случаях исключения муниципальных служащих и простых граждан из кадрового резерва будет изложена в обновленной редакции. Например, исключить могут по истечении трех лет с даты включения в кадровый резерв или в случае повторного отказа от предложения о замещении вакантной должности муниципальной службы.

Исключить могут и в случае наступления (или обнаружения) обстоятельств, препятствующих поступлению на муниципальную службу или нахождению на муниципальной службе. Из кадрового резерва соискателя вычеркнут в том числа, если ему исполнится 65 лет. Новым основанием для исключения из резерва, как уже было сказано выше, станет сокращение должности муниципальной службы, по которой служащий или простой гражданин включен в резерв. Причем в ряде случаев исключенных из резерва граждан будет разрешено даже не уведомлять об этом в письменной форме.

ИА «Орелград»