В ходе строительства орловской школы на улице Зеленина было похищено 30 миллионов

27.9.2022 | 15:52 Закон и порядок, Новости, Образование, Строительство

Возбуждено дело в отношении сотрудников подрядной и субподрядной организаций.

В Орле выявлено мошенничество при строительстве школы на улице Зеленина. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Строительством занимается компания «Техспецкомплект», никогда не строившая школы, но получившая в Орле негласный статус «любимого подрядчика губернатора Клычкова». Как оказалось, «Техспецкомплет» не только фигурирует в рамках нескольких уже возбужденных уголовных дел, но и пользуется услугами субподрядчика «Р-Спорт», должностные лица которого тоже теперь будут под следствием.

Компания «Р-Спорт» выполняла работы по устройству резинового покрытия спортивной площадки. И стоимость работ, по версии прокуратуры, была завышена на 30 миллионов рублей. Это произошло через внесение  в документацию заведомо ложных сведений с завышенной стоимостью строительных материалов.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Фигурантами дела стали сотрудники как компании-субподрядчика, так и компании-подрядчика.

Отметим, что строительство школы на улице Зеленина не удалось завершить своевременно. Сдача объекта перенесена на 2023 год.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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