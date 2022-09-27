Жителям Орла предложили целый месяц убирать свой город

Стали известны сроки проведения осенних экологических мероприятий.



Администрация города Орла определилась с параметрами проведения санитарно-экологического месячника и общегородского субботника. Напомним, подобные массовые акции в областном центре проводятся ежегодно, весной и осенью. Согласно постановлению, которое ранее подписал мэр Орла Юрий Парахин, предстоящая акция необходима для улучшения санитарно-экологической обстановки в городе. Принять в ней участие предлагается всем неравнодушным горожанам.

Непосредственно санитарно-экологический месячник мэр приказал провести в период с 1 по 31 октября 2022 года. А на 15 октября назначен общегородской субботник. Территориальным управлениям по районам поручено не только организовать работу по санитарной очистке подведомственных территорий, но и заранее определить эти самые территории. Примечательно, что главы районов областного центра будут обязаны еженедельно по пятницам отчитываться о проведенной уборке перед мэрией.

Муниципальному казенному учреждению «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» поручено обеспечить участников общегородского субботника транспортом для вывоза мусора и расходными материалами. Это же учреждение отвечает за законную утилизацию отходов, собранных в рамках субботника, и за работу по посадке зеленых насаждений на территории города Орла. Напомним, ранее Контрольно-счетная палата города оценила неэффективное использование бюджетных средств, выделенных на уборку в 2019-2021 годах, в 442,4 тысячи рублей Показательно, что 226,1 тысячи рублей из названной суммы были потрачены именно на оплату по завышенным ценам услуг по удалению мусора во время субботников и санитарно-экологических месячников.

ИА «Орелград»