Детский дорожно-транспортный травматизм вызывает опасения

Полиция озвучила статистику происшествий с участием несовершеннолетних.



В Орловской области за восемь месяцев текущего года зафиксировано 46 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. В результате этих инцидентов один ребенок, к сожалению, погиб и 53 получили ранения. За нарушения правил перевозки детей сотрудниками ГИБДД за отчетный период времени было составлено 2116 административных материалов. Такие данные приводит Управление МВД России по Орловской области в своей справке о состоянии оперативной обстановки в регионе.

Состояние детского дорожно-транспортного травматизма остается крайне важной темой, отметил и начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Орлу, подполковник полиции Юрий Капустин. По его словам, за восемь месяцев 2022 года только на территории города Орла с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет было зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 17 детей получили ранения. Погибших детей на территории областного центра в этом году, к счастью, нет.

«Анализируя обстоятельства, при которых происходят дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних, сотрудники отделения пропаганды безопасности дорожного движения ежедневно проводят с несовершеннолетними различного рода профилактические мероприятия, и стоит отметить, что образовательные учреждения не стоят в стороне, и организуют дополнительные классные часы на тему «Безопасность дорожного движения», — пояснили в управлении ГИБДД Орловской области.

ИА «Орелград»