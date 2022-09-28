Мэр Орла сообщил, что взять с собой при мобилизации

Юрий Парахин, являющийся также председателем городской призывной комиссии, опубликовал список вещей, которые стоит взять с собой на призывной пункт.

Документы:

Паспорт, военный билет, учебно-послужную карточку, водительское удостоверение и медкнижки для специалистов продовольственной службы. Повестку. В случае наличия – документы по подтверждению бронирования в соответствии с законом о мобилизации. (Отметим, имеющие право на отсрочку или отмену призыва должны предоставить актуальны справки о здоровье, составе семьи, о прохождении обучения в вузе и тд (прим. ред.).

Минимальный перечень личных вещей:

— туалетные принадлежности;

— сухпаёк на 1-2 суток;

— средство связи (допускается только кнопочный телефон) + пауэрбанк для зарядки;

— аптечка: то, что нужно персонально, плюс перевязочные, обеззараживающие и кровоостанавливающие препараты;

— теплая одежда, включая запас шерстяных носков и тёплых стелек, термобельё, шапку или балаклаву, перчатки, надёжную обувь. (Обмундирование выдаётся, но по желанию можно взять и что-то своё, уточнил мэр);

— спальник, туристический коврик (рекомендованы предметы темного цвета (прим. ред.);

— фонарик, батарейки, защитные очки.

Категорически запрещены:

— охотничий нож (возможны многофункциональный нож (викторинокс) или мультитул (с ножницами (прим.ред);

— алкоголь;

— взрывоопасные предметы.

Юрий Парахин подчеркнул, что всё, что возьмёте с собой, должно компактно помещаться в дорожную сумку.

Ранее в группе «Парашютисты город Орёл» публиковали список с подробными рекомендациями от людей, имеющих боевой опыт. Так, уточняется, что термобельё и балаклава должны быть из негорючего материала. Полотенце можно брать в чехле, потом использовать его в качестве подушки. Пригодятся гигиеническая помада, длинные шнурки, иголки и нитки. Вещи рекомендуют бирковать еще дома, потому что они похожи и могут перепутаться.

Напомним, частичную мобилизацию Владимир Путин объявил 21 сентября. В Орловской области повестки начали разносить 25 сентября. Пока задействованы Орел, Ливны, Мценск, Орловский муниципальный округ. Уже 27 сентября первые мобилизованные орловцы отправились в центр подготовки.

ИА «Орелград»