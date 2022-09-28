Мобилизованным орловцам закупят кнопочные телефоны

Губернатор Орловской области Андрей Клычков дал поручение приобрести их за счет средств фонда поддержки солдат.

Об этом глава региона написал в соцсетях 28 сентября. Он также уточнил, что первая партия жителей Орловской области, призванных в рамках частичной мобилизации, добралась до пункта переподготовки.

«Уже позавтракали, разместились в казармах», — написал Клычков.

Мужчин проводили вечером 27 сентября. Повестки в Орловской области начали разносить 25 сентября.

Помимо телефонов, мобилизованным обещают помогать с другими бытовыми вопросами. Губернатор «дал поручение собрать всю потребность».

Детали задания на мобилизацию в Орловской области от Минобороны власти не сообщают. Также зарытой информацией остается перечень востребованных военно-учетных специальностей. Пока мобилизация проходит в крупнейших городах — Орел, Ливны, Мценск, в Орловском муниципальном округе. Остальные территории привлекут позже.

ИА «Орелград»