На кладбище под Орлом начали проводить регулярные богослужения

Богослужения стартовали в Лазаревском храме на Пашковском кладбище.



Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, первое богослужения было совершено 25 сентября в храме праведного Лазаря Четверодневного на Пашковском кладбище. В епархии уточнили, что оно расположено на территории Орловского муниципального округа, между селом Плещеево и поселком Белоберезовским. Это был первый, так называемый благодарственный молебен, который ознаменовал окончание очередного этапа строительных работ в храме.

Вместе с тем, он положил начало и проведению регулярных богослужений. Сообщается, что Лазаревский храм будет открыт каждую субботу и воскресенье, а также в праздничные дни с 9:00 до 14:00. По воскресеньям в 13:00 здесь будут совершать молебен и панихиду. Отметим, что в настоящий момент храм завершает процедуру оформления документов, необходимых для создания полноценного прихода. Дело в том, что Орловской епархии он был передан всего полтора месяца назад.

«Храм на Пашковском кладбище — единственный в Орловской области, посвященный Лазарю Четверодневному, — сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. — Он заложен протоиереем Владимиром Бровчуком 27 апреля 2013 года. В этот день православные христиане отмечали Лазареву субботу. Отсюда и название храма. Церковь строилась по инициативе жителей Орла, родственники которых погребены на Пашковском кладбище».

В митрополии добавили, что строительно-отделочные работы в храме находятся на завершающей стадии. Уже проведен косметический ремонт, ранее были приобретены иконы и церковная утварь. На днях была установлена мозаичная икона праведного Лазаря Четверодневного, изготовленная московским художником. В ближайшем будущем в храме планируется установить иконостас и алтарь для совершения Божественной литургии. Добавим, что первый, благодарственный молебен совершил клирик гарнизонного храма Казанской иконы Божией Матери при Академии ФСО России иерей Максим Ерескин. По окончании богослужения была утроена поминальная трапеза.

ИА «Орелград»