Прокуратура и ЛДПР обнаружили нарушения при строительстве школы в Орле

В результате проверки строительства школы по улице Зеленина в Орле в рамках проекта «Мониторинг государственных закупок» орловского регионального отделения ЛДПР были обнаружены некоторые детали, которые могут пролить свет на источник финансовых махинаций, вскрытых прокуратурой.
Напомним, 27-го сентября прокуратура Орловской области возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), обнаружив хищения на сумму в 30 миллионов рублей при строительстве школы на 1225 учеников по ул. Зеленина в Орле.
Фигуранты дела о мошенничестве при строительстве школы на улице Зеленина задержаны, и сейчас решается вопрос об избрании меры пересечения. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Среди задержанных — Михаил Маркин, по версии следствия контролирующий компанию «Техспецкомлект». Это одна из нескольких компаний, получающих крупные подряды в период губернаторства Клычкова.
Также фигурантами дела стали генеральный директор «Техспецкомплект» Владимир Рябко, генеральный директор «Р-Спорт» Ольга Гордиенко и коммерческий директор «Р-Спорт» Александр Роговнин.
В отчете партии указано, что вызывают подозрения такие детали, как необоснованное увеличение авансовых платежей и стоимости контракта, неясный порядок расчета авансирования, а также крайне любопытная история с проведением конкурсной процедуры, в результате которой не было подано ни одной заявки. Теперь в ЛДПР считают, что обнаруженные детали могут помочь прокуратуре в раскрытии не только этого дела, но и других, таких, как строительство школы №2 в Ливнах.
Координатор регионального отделения ЛДПР Владислав Числов сделал заявление:
«В результате мониторинга строительства школы по улице Зеленина было найдено множество крайне занятных деталей, и раз прокуратура также работает по данному объекту, это означает, что мы на верном пути. ЛДПР будет оказывать всецелую поддержку в расследовании данного дела и предоставит добытые сведения прокуратуре в целях содействия следствию, поскольку мы убеждены, что подобные нарушения могут быть обнаружены не только в школе №2 в Ливнах и в школе на улице Зеленина в Орле, но и на других объектах, и их существование будет говорить о появлении системной проблемы, что на фоне нынешней ситуации, когда требуется ответственность каждого человека, уже не просто экономическое преступление, а измена Родине».