Прокуратура и ЛДПР обнаружили нарушения при строительстве школы в Орле

В результате проверки строительства школы по улице Зеленина в Орле в рамках проекта «Мониторинг государственных закупок» орловского регионального отделения ЛДПР были обнаружены некоторые детали, которые могут пролить свет на источник финансовых махинаций, вскрытых прокуратурой.

Напомним, 27-го сентября прокуратура Орловской области возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), обнаружив хищения на сумму в 30 миллионов рублей при строительстве школы на 1225 учеников по ул. Зеленина в Орле.

Фигуранты дела о мошенничестве при строительстве школы на улице Зеленина задержаны, и сейчас решается вопрос об избрании меры пересечения. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Среди задержанных — Михаил Маркин, по версии следствия контролирующий компанию «Техспецкомлект». Это одна из нескольких компаний, получающих крупные подряды в период губернаторства Клычкова.

Также фигурантами дела стали генеральный директор «Техспецкомплект» Владимир Рябко, генеральный директор «Р-Спорт» Ольга Гордиенко и коммерческий директор «Р-Спорт» Александр Роговнин.

В отчете партии указано, что вызывают подозрения такие детали, как необоснованное увеличение авансовых платежей и стоимости контракта, неясный порядок расчета авансирования, а также крайне любопытная история с проведением конкурсной процедуры, в результате которой не было подано ни одной заявки. Теперь в ЛДПР считают, что обнаруженные детали могут помочь прокуратуре в раскрытии не только этого дела, но и других, таких, как строительство школы №2 в Ливнах.

Координатор регионального отделения ЛДПР Владислав Числов сделал заявление: