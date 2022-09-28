В Орле задержан «любимый подрядчик Клычкова» Михаил Маркин

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фигуранты дела о мошенничестве при строительстве школы на улице Зеленина задержаны, и сейчас решается вопрос об избрании меры пересечения. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Среди задержанных — Михаил Маркин, по версии следствия контролирующий компанию «Техспецкомлект». Это одна из нескольких компаний, получающих крупные подряды в период губернаторства Клычкова.

Также фигурантами дела стали генеральный директор «Техспецкомплект» Владимир Рябко, генеральный директор «Р-Спорт» Ольга Гордиенко и коммерческий директор «Р-Спорт» Александр Роговнин.

Ранее «Орелград» сообщал, что правоохранительные органы вскрыли факт завышения строительных работ на 30 миллионов рублей.

ИА «Орелград»