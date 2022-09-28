Утверждены правила на случай применения оружия массового поражения

Положение о гражданской обороне принято в Орловском муниципальном округе.



Администрация Орловского муниципального округа утвердила положение об организации и ведении гражданской обороны. Документ является базовым. Руководителям всех организаций округа настоятельно рекомендовано следовать этому положению. Согласно ему, подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, а также материальных и культурных ценностей. Документ предусматривает правила ведения ГО на случай мирного и военного времени.

В мирное время основными задачами являются создание органов управления гражданской обороной, подготовка сил ГО и населения, накопление запасов материально-технических средств, медицинских изделий, топлива, продуктов питания и другое. В период нарастания военной угрозы предусматривается выполнение комплекса запланированных ранее мероприятий по повышению готовности всех звеньев цепи, включая исполнителей мобилизационных заданий.

В военное время предусматривается проведение комплекса мероприятий, обеспечивающих максимальное сохранение жизни и здоровья населения, материальных и культурных ценностей, а также повышение устойчивости экономики в условиях применения противником современных и перспективных средств поражения, в том числе оружия массового поражения. Особенностью ведения гражданской обороны в военное время является обязательность выполнения всеми гражданами требований управления гражданской обороны. Также в военное время предусматривается возможность принудительного привлечения населения к участию в ГО и привлечения имущества организаций для решения поставленных задач.

ИА «Орелград»