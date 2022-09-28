В Ливнах госпитализирован водитель фургона, попавшего под грузовик

28.9.2022 | 16:31 Новости, Происшествия

41-летний мужчина попал в больницу с травмами различной степени тяжести.

После столкновения с грузовиком в Ливенскую ЦРБ госпитализирован 41-летний водитель фургона ВИС-234900. Об этом сообщил телеграмм-канал «ПРИНТ-ТВ ЛИВНЫ».

Авария произошла сегодня, 28 сентября, утром. Двигаясь по трассе «Орел — Тамбов», водитель большегруза MAN не уступил дорогу фургону, чтоб привело к столкновению.

Сообщается, что пострадавший водитель получил травмы различной степени тяжести.

ИА «Орелград», фото «ПРИНТ-ТВ ЛИВНЫ»

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