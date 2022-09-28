В Орле бомж капитально ремонтировал дом, жителям не понравилось

Собственники квартир в доме №22 по улице Максима Горького записали видеообращение к руководству региона, жилинспекции и фонда капремонта.

Здание 1954 года постройки находится практически напротив здания администрации Орловской области. В апреле 2020 года начался капитальный ремонт. На 25 сентября 2022 года работы не завершены, а сделанное произведено с грубыми нарушениями, считают орловцы.

«На доме появились непрофессионалы, случайно набираемые люди, не имеющие представления о проведении строительных работ, — рассказала старшая по дому. — Это была молодежь, деклассированные элементы – бомжи, один из которых жил всю зиму в подвале нашего дома (без канализации, воды, вентиляции, в антисанитарных условиях). А днем этот человек выполнял работы по оштукатуриванию при отсутствии навыков этой работы. Это капремонт!?»

Два года в доме отсутствует система водосливов, водостоков. Осадки льются прямо по стенам, в подвал. Новая краска на фасаде поблекла, штукатурка начала осыпаться. Над выходами из подъезда отсутствуют защитные козырьки, что создает угрозу падения снега и льда на головы жителям. При окраске фасада забрызганы все окна квартир. На отмывку собственники помещений направили титанические усилия.

Виноват подрядчик и фонд капремонта, который не контролирует эти работы, считают орловцы.

«Писались обращения в прокуратуру, жилищную инспекцию. Но так как работы, а точнее глумление подрядчика, нанявшего непрофессионалов, продолжалось, никаких мер со стороны надзорного органа принято не было. Мы больше не намерены терпеть издевательства под названием капремонт!».

Жильцы требуют убрать подрядчика. А работы завершить с новым квалифицированным, имеющим положительную репутацию. В противном случае обещают «гражданские акции»: вывесить масштабный баннер шириной 22 метра «Спасите наш дом» и не пускать провинившегося подрядчика на объект.

ИА «Орелград»