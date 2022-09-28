Зоопарк в Орловском Полесье обещают сделать привлекательнее

28.9.2022 | 16:28 Новости, Общество

На проект обновления зоовольерного комплекса выделено 2,5 млн рублей, сообщает канал «Первый областной».

ИО директора БУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий» Юрий Балабан пояснил, что в настоящий момент уже решают проблему с электроэнергией. Существующая ветка электропередачи протяженностью около полутора километров идет через лес. Нередко ее повреждают упавшие ветви. Теплолюбивые животные (таких там 20) могут заболеть, если из-за проблем со светом отключится отопление в зимовниках, рассказала экскурсовод Галина Кошенкова.

«Мы хотим ее сократить и проложить новую до населенного  пункта на въезде в зоовольерный комплекс, запитать с другой стороны. А также установить электрогенератор на случай аварийного отключения», — пояснил Юрий Балабан.

На эти цели направлено почти полтора миллиона рублей. 2,5 млн рублей выделено на проектирование обновленного зоовольерного комплекса. Проект обещает быть привлекательным и современным, обнадежили сотрудники комплекса журналистов.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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