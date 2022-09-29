31 декабря ливенцы в последний раз смогут помыться по низким ценам

С 1 января в Ливнах повысят расценки на услуги муниципальной бани.



Глава города Ливны Сергей Трубицин издал постановление «О тарифах на услуги бани МУКП «Ливенское». Из преамбулы документа следует, что принят он в соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». Кроме того, градоначальник ориентировался на местный «Порядок установления (изменения) тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями города Ливны», принятый в 2015 году решением Ливенского городского Совета народных депутатов.

Своим постановлением господин Трубицин установил новые тарифы на услуги муниципальной бани. Данное постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. Согласно ему базовый тариф на помывку в общем отделении бани в новогоднюю ночь чудесным образом увеличится с 220 до 250 рублей за одну помывку. Со 154 до 170 рублей увеличится стоимость помывки в общем отделении бани для пенсионеров. Париться на льготных основаниях они могут по пятницам и субботам при предъявлении пенсионного удостоверения.

Помывка в душе возрастет в цене с 220 до 250 рублей за один раз. Интересно, что тариф на одну помывку в ванне останется прежним и составит 220 рублей. Хотя, возможно, при утверждении новых расценок местные власти попросту упустили из внимания данную услугу. Зато они не забыли о номерах высшего разряда, пребывание в которых с 1 января также будет обходиться дороже, чем раньше. Так, тариф на трехместный номер составит 750 рублей за один час пребывания, на шестиместный номер — 900 рублей за один час. Для сравнения, сейчас данные услуги стоят 660 и 790 рублей соответственно.

ИА «Орелград»