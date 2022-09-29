Чиновники рассказали, кому, если потребуется, достанутся орловские бомбоубежища

Для укрытия гражданского населения предназначены подвалы многоквартирных домов.

Работники администрации города Орла сообщили жителям, что в Орле есть бомбоубежища, но они предназначены для тех, чья деятельность продолжится в военное время. Что же касается гражданского населения, то для него предназначены «подвалы в многоквартирных домах, коммерческих зданиях и тд».

Тема бомбоубежищ обсуждалась в комментариях к вечернему стриму губернатора Клычкова. Сам глава региона на этот вопрос ответил: «Они есть. Адреса будут когда будет потребность».

Одна из жительниц резонно заметила, что инструкции для населения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций были бы очень актуальны еще до того, как у людей возникнут соответствующие потребности:

«Человек в панике не будет искать информацию в интернете куда бежать… Он должен быть информирован заранее. Сирены не проверяются, информаций нет куда бежать в случае ЧС. Вам хорошо — спустились и Вы защищены. А людям куда бежать? На эти вопросы должны были дать ответы ещё в феврале. Или хотя бы с 21 сентября….. А Вы обо всём, кроме этого», — высказала свое мнение жительница Орла.

После этого чиновники мэрии решили вмешаться в дискуссию и уточнили ситуацию.

ИА «Орелград»