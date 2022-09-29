Крышу орловского тубдиспансера должны отремонтировать до 2023 года

29.9.2022 | 10:09 Новости, Строительство

Подрядчик определен в ходе электронного аукциона.

Текущий ремонт  кровли запланирован в главном корпусе №1 в БУЗ ОО «Орловский противотуберкулёзный диспансер». На участие в аукционе было подано две заявки. Победителем признан индивидуальный предприниматель Владимир Миронов. Итоговая цена контракта —  2 649 064 рубля 94 копейки. Срок исполнения – 30 декабря 2022 года, указано на сайте «Госзакупки».

Подрядчику предстоит разобрать кровлю из рулонных материалов и  ограждение крыши. Отремонтировать кирпичную кладку стен выхода на кровлю. Привести в порядок вентиляционную систему. Смонтировать кровлю из профилированного листа и еще ряд работ.

Отметим, в 1923 году в Орле был оборудован первый противотуберкулезный диспансер с 30 койкам и ночным санаторием. В следующем году служба отметит свое столетие.

По данным kartoteka.ru, предприниматель Владимир Миронов из Хотынецкого района. Деятельность в качестве ИП начал в 1995 году. У него открыто несколько видов деятельности, связанных с ремонтом. Ранее участия в госзакупках не принимал.

ИА «Орелград»

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