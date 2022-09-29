Митрополит Тихон призвал усилить доставку грузов в зону СВО

29.9.2022 | 15:04 Новости, Общество

Вопросы поддержки российских солдат обсудили в митрополии РПЦ.


В Орле в храме Смоленской иконы Божией Матери под председательством митрополита Орловского и Болховского Тихона состоялось Епархиальное собрание. Подробности мероприятия сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии. Участниками собрания стали члены Епархиального совета и благочинные церковных округов, настоятели и клирики приходов, наместники и настоятельницы монастырей, руководители и сотрудники епархиальных отделов. Перед началом собрания митрополит Тихон вознес молитву о Святой Руси, после чего выступил с докладом.

«В своем докладе митрополит Тихон коснулся и темы помощи российским бойцам, которые сегодня принимают участие в специальной военной операции, — рассказали в митрополии. — Несколько раз епархиальное управление отправляло для наших воинов большие посылки. Гуманитарные грузы для военнослужащих собирают и орловские священники, которые регулярно выезжают в зону проведения СВО и приграничные области».

В своем выступлении митрополит Тихон призвал усилить эту работу. Он также дал свое благословение — с 1 по 10 октября в храмах Орловской епархии будет объявлен сбор гуманитарного груза для наших бойцов. Также митрополит призвал и благословил молиться о российских воинах в храмах ежедневно. Молебны с акафистом священники будут совершать в удобное для прихожан время во всех храмах Орловской епархии.

Добавим, что в рамках своего доклада Тихон освети и другие важные вопросы. В частности, он подвел итоги недавно проведенного второго празднования Собора Орловских святых, состоявшегося в Болхове, а также итоги пребывания в Орле мощей преподобного Сергия Радонежского. Архипастырь поблагодарил духовенство и благодетелей за большую работу по организации этих мероприятий.

ИА «Орелград»

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