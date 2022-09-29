Названы минимальные баллы по ЕГЭ на 2023 год

Минимум необходим для поступления в российские вузы.



Орловский региональный центр оценки качества образования озвучил минимальные баллы единого государственного экзамена для приема в российские вузы на 2023-2024 учебный год. Они были утверждены приказами Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Чтобы поступить в вуз в следующем году, нужно сдать: русский язык, литературу и географию – на 40 баллов, математику, физику, биологию и химию – на 39 баллов, историю – на 35 баллов, иностранный язык – на 30 баллов, обществознание – на 45 баллов, информатику и информационно-коммуникационные технологии – на 44 балла.

Тем временем, в Орловской области сентябрьские экзамены завершили экзаменационную кампанию 2022 года для девятиклассников. Напомним, на осень был назначен дополнительный период сдачи экзаменов. Кампанию завершили испытания по математике, биологии и обществознанию. Так, по данным Центра, в целом участниками осеннего этапа в Орловской области стали 455 девятиклассников. По результатам всей экзаменационной кампании 99,8 процента выпускников получили аттестат об основном общем образовании. Участники, которым не удалось пройти государственную итоговую аттестацию, смогут пересдать экзамены только на следующий год.

«Сентябрьские экзамены прошли в штатном режиме, без технических сбоев и организационных нарушений, – рассказал директор Регионального центра оценки качества образования Дмитрий Логутеев. – В пунктах проведения экзаменов (ППЭ) применялась технология сканирования экзаменационных материалов в штабах ППЭ. Мониторинг хода экзаменов во всех 28 ППЭ осуществляли аккредитованные общественные наблюдатели».

В свою очередь председатель государственной экзаменационной комиссии Орловской области для проведения ГИА-9 Татьяна Патова отметила, что анализ результатов государственной итоговой аттестации определил основные направления и мероприятия по подготовке к экзаменационной кампании 2023 года, ориентированные на повышение качества преподавания учебных предметов.

ИА «Орелград»