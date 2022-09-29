В Мценске председателю КСП дали гарантии

Положение о социальном обеспечении и гарантиях утвердил горсовет.



Мценский горсовет народных депутатов утвердил Положение «О материальном, социальном обеспечении и гарантиях председателя контрольно-счетной палаты города Мценска». Ему предоставляются следующие гарантии, связанные с осуществлением трудовой деятельности: денежное содержание (вознаграждение); ежегодный основной оплачиваемый отпуск; ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск; профессиональное развитие (получение дополнительного профессионального образования); возмещение транспортных расходов, связанных с осуществлением полномочий; возмещение расходов на служебные командировки.

Денежное содержание председателя КСП состоит из должностного оклада, ежемесячных надбавок за особые условия работы и за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, ежемесячного денежного поощрения, ежеквартальных премий, единовременной выплаты и материальной помощи при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, а также просто из единовременных выплат. Должностной оклад устанавливается исходя из коэффициента соотношения 3,7 к предельному размеру базового должностного оклада муниципального служащего.

Ежемесячная надбавка за особые условия работы будет составлять 130 процентов от должностного оклада. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается в размере 100 процентов от должностного оклада, а ежеквартальная премия — в размере ежемесячного денежного содержания. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск — 12 календарных дней. Также председателю контрольно-счетной палаты Мценска за счет средств городского бюджета гарантируется профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) с сохранением на этот период замещаемой должности и ежемесячного денежного содержания. В случае выхода на пенсию главе КСП положена единовременная выплата в размере ежемесячного денежного содержания.

ИА «Орелград»