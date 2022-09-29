В Мценске решения властей по бизнесу будут проходить экспертизу

29.9.2022 | 19:00 Новости, Общество

Экспертов не допустят только до засекреченных нормативно-правовых актов.

 

Она, прежде всего, необходима для оценки достижения заявленных целей и эффективности предложенного способа реализации каждого конкретного постановления или программы мэрии. Кроме того, эксперты будут оценивать возможные положительные и отрицательные последствия применения документа. Делать это им предлагается посредством анализа правоприменительной практики – иными словами, они должны изучать опыт принятия подобных решений в прошлом. Отметим, что экспертиза проводится в отношении тех правовых актов, которые регулируют отношения в предпринимательской сфере и инвестиционной деятельности.

«Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну и конфиденциальные сведения, не проводится, — говорится в парламентском решении. — Экспертиза проводится на основании плана, утверждаемого постановлением администрации города в срок до 15 декабря текущего года». Учитывая потенциально огромную нагрузку, в план решено включать только «подозрительные» правовые акты – то есть те, в отношении которых имеются сведения, что их нормы могут необоснованно мешать бизнесу и инвесторам.

«Данные сведения могут быть получены уполномоченным органом самостоятельно в связи с осуществлением функций по вопросам местного значения и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, а также в результате рассмотрения предложений о проведении экспертизы, поступивших в уполномоченный орган», — говорится в документе. Свои подозрения вправе высказывать органы власти любого уровня, региональный бизнес-омбудсмен, а также предприниматели и общественные союзы и объединения, представляющие их интересы.

ИА «Орелград»

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