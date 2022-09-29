В Орле на мемориалы будут выделять по миллиону рублей в год

Утверждена программа сохранения военно-мемориальных объектов.



Мэр Юрий Парахин утвердил ведомственную целевую программу «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла». Ее действие рассчитано на 2023-2025 годы. Общий объем финансирования составит три миллиона рублей: ежегодно администрация областного центра обещает выделять по одному миллиону рублей. По подсчетам чиновников, этого должно хватать на ежегодное приведение в надлежащее состояние 31 военно-мемориального объекта. Хватить должно и на установку трех мемориальных знаков на воинских захоронениях. Источником финансирования станет бюджет города Орла.

По Закону «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» именно органы местного самоуправления должны отвечать за содержание в порядке и благоустройство воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества. Администрация города Орла несет ответственность за содержание в надлежащем состоянии 31 военно-мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества. В их число входят 11 воинских захоронений, 19 памятников и памятных знаков, а также один мемориальный комплекс. «Важной мерой обеспечения сохранности воинских захоронений является установка на них мемориальных знаков, — говорится в паспорте программы. — Работы по ремонту и благоустройству военно-мемориальных объектов, установке мемориальных знаков на воинских захоронениях позволят обеспечить их сохранность».

Выделенные бюджетные средства будут проходить через муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». Именно это МКУ Парахин назначил исполнителем программы. При этом «ОМЗ» самостоятельно делать вряд ли что-то будет – ему поручено выступать в роли заказчика работ. На учреждение возложены обязанности по заключению муниципальных контрактов с подрядчиками, формированию и организации работы комиссий по приемке выполненных работ. Однако именно «ОМЗ» несет ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.

ИА «Орелград»