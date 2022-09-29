В Орле завершено расследование убийства, совершенного 11 лет назад

Мужчину, обвиняемого в убийстве, удалось задержать лишь летом этого года.

Ранее судимый мужчина, обвиняемый в убийстве, которое произошло в 2011 году, наконец предстанет перед судом. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, одним из ноябрьских вечеров 2011 года фигурант, находясь в подпитии, сел за руль и поехал в сторону поселка Белоберезовского тогдашнего Орловского района. Около деревни Плещеево в салон подсел 32-летний местный житель и попросил подвезти его. В пути мужчины повздорили:

«Остановив автомобиль на пересечении автомобильных дорог г. Орел – г. Болхов и пос. Белоберезовский – пос. Тайное Орловского района Орловской области, мужчины вышли из автомобиля, и обвиняемый нанес потерпевшему не менее 14 ударов руками в область лица, а затем с силой нанес 6 ударов ножом в область туловища и лица, от чего последний скончался на месте, а обвиняемый скрылся с места происшествия», — рассказали в СК.

В те годы в районе совершенного преступления была только одна камера наружного наблюдения, но она зафиксировала момент, когда убитый садился в автомобиль. Правда, разглядеть номер машины не позволяло качество. В этом вопросе помогли эксперты Главного управления криминалистики СК России. Кроме того, был найден один очевидец произошедшего.

Личность вероятного убийцы была установлена, но пообщаться с ним удалось лишь летом этом года. Появилась информация о том, что мужчина может находиться в Астраханской области, и она подтвердилась.

Тяжесть собранных следствием улиц заставила мужчину признаться и раскаяться в содеянном. Также он показал, как именно наносил смертельные удары. Скоро он предстанет перед судом.

ИА «Орелград»