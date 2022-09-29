В Орловской области утвердили торговые нормативы

Соответствующее постановление издало правительство региона.



Глава Орловской области Андрей Клычков утвердил нормативы минимальной обеспеченности населения региона площадью торговых объектов. Сделано это в соответствии с Федеральным законом «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Правила утверждения таких требований ранее установило правительство страны. Так, норматив минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов в целом по Орловской области установлен в размере 533,23 квадратных метра в расчете на каждую 1000 жителей. При этом минимальная площадь для торговли продуктами питания должна составлять 179,51, а непродовольственными товарами — 353,72 квадратных метра на 1000 человек.

Непосредственно для Орла норматив составит 673,6 квадратных метра на каждую 1000 горожан. Отметим, что в прошлом году норматив составлял 667 квадратных метров, причем в областном центре в реальности он был превышен в 2,6 раза. По данным мэрии, по итогам 2021 года обеспеченность населения города Орла торговыми площадями достигла 1733,3 квадратных метра на 1000 человек. Для Мценска норматив установлен на уровне 604,7 квадратных метра. В прошлом году он составлял 593 «квадрата» и на начало 2022 года был превышен почти вдвое – по данным администрации Мценска, общая площадь торговых объектов по городу по итогам 2021 года фактически составила 992 квадратных метра на 1000 человек.

Также губернатор утвердил нормативы минимальной обеспеченности населения площадью нестационарных торговых объектов. Так, в целом для Орловской области минимальная обеспеченность городов и районов торговыми павильонами и киосками по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции должна составлять шесть таких объектов на 10 000 человек, по продаже продукции общественного питания – один объект на 10 000 человек, по продаже печатной продукции – один объект на 10 000 человек. Норматив минимальной обеспеченности населения торговыми местами по продаже продовольственных товаров на розничных рынках принят равным 1,35 (количество торговых мест на 1000 человек).

ИА «Орелград»