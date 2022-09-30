Драмтеатр Тургенева запретили использовать под склад взрывчатки

Условия использования территории театра утвердили областные власти.



Соответствующий приказ издал и.о. начальника управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области Иван Алтухов. Он утвердил границы территории и правовой режим использования территории памятника федерального историко-культурного значения «Здание областного драматического театра им. И. С. Тургенева». Напомним, оно расположено в Орле на площади Ленина, между зданиями областной администрации и мэрии.

Проект границ был разработан в рамках выполнения государственного контракта, заключенного 30 мая 2022 года. Автором стало ООО НПП «Урал». В соответствии с проектом во вновь утвержденных границах устанавливается следующий правовой режим использования территории объекта культурного наследия: разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта и позволяющей обеспечить его функционирование в современных условиях.

Список запретов гораздо шире. В частности, запрещается использовать территорию драмтеатра под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, имеющих вредные парогазообразные и иные выделения. Нельзя отводить здание под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции театра (независимо от мощности данного оборудования). Запрещается использовать драмтеатр под лаборатории, связанные с неблагоприятным для него температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ.

В число других запретов попали строительство капитальных объектов и увеличение объемно-пространственных характеристик уже существующих объектов капитального строительства. Ограничено проведение земляных, строительных и мелиоративных работ. Исключение сделано для работ по сохранению самого объекта культурного наследия или его отдельных элементов, а также сохранению историко-градостроительной или природной среды. Нельзя проводить работы, изменяющие предмет охраны памятника либо ухудшающие условия, необходимые для его сохранности.

ИА «Орелград»