ЛДПР разместила 35 билбордов в Орловской области

30.9.2022 | 12:47 Новости, Политика

Орловское региональное отделение ЛДПР сообщило о 35 билбордах, размещенных в Орле, Ливнах, Мценске и нескольких райцентрах. Билбрды посвящены проблемам коррупции, борьбе с бедностью и внешнеполитической ситуации.

— Это – одновременно и наш отчет перед избирателями, и напоминание нерадивым чиновникам. Орловское региональное отделение ЛДПР работает каждый день. Мы говорим о важном: и о внешней политике, и о повседневной жизни орловчан, — сообщили в партии.

Координатор Орловского регионального отделения Владислав Числов призвал жителей региона обращаться в приемную.

— В партии откликаются на каждую проблему, каждую жалобу орловчан. Работаем адресно. А самые злободневные проблемы – отражаем на билбордах. Коррупция, безразличие, головотяпство, транжирство… Пока работает ЛДПР, покоя безответственным орловским чиновникам не будет! ЛДПР – вместе с народом.

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