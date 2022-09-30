ЛДПР разместила 35 билбордов в Орловской области

Орловское региональное отделение ЛДПР сообщило о 35 билбордах, размещенных в Орле, Ливнах, Мценске и нескольких райцентрах. Билбрды посвящены проблемам коррупции, борьбе с бедностью и внешнеполитической ситуации.
— Это – одновременно и наш отчет перед избирателями, и напоминание нерадивым чиновникам. Орловское региональное отделение ЛДПР работает каждый день. Мы говорим о важном: и о внешней политике, и о повседневной жизни орловчан, — сообщили в партии.
Координатор Орловского регионального отделения Владислав Числов призвал жителей региона обращаться в приемную.
— В партии откликаются на каждую проблему, каждую жалобу орловчан. Работаем адресно. А самые злободневные проблемы – отражаем на билбордах. Коррупция, безразличие, головотяпство, транжирство… Пока работает ЛДПР, покоя безответственным орловским чиновникам не будет! ЛДПР – вместе с народом.