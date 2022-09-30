Нравственное развитие орловских детей защитят

Детям просто запретят бывать там, где им не надо бывать.



Орловский окружной Совет народных депутатов получил на утверждение «Перечень мест, на территории Орловского муниципального округа, в которых не допускается нахождение детей по причине возможного причинения вреда их здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию». В него, в частности, включены объекты (территории, помещения) юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Речь идет об объектах, предназначенных для: реализации специализированных товаров и иной продукции сексуального характера; проведения зрелищных мероприятий сексуального характера, в том числе с использованием рекламы сексуального характера; реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе (винные и пивные бары, пивные рестораны, рюмочные, закусочные); предоставления услуг пользования интернета при отсутствии специального программного обеспечения, ограничивающего доступ детей к информации порнографического и сексуального характера, пропагандирующего распространение, изготовление и методы употребления наркотических и психоактивных веществ, а также материалов, пропагандирующих экстремистскую деятельность.

Также детям запретят посещать организации для проведения азартных игр. Интересно, что в список предлагается включить игорные и иные заведения и помещения, в которых проводятся азартные игры, лотереи, в том числе с использованием интернет-технологий, хотя таких заведений на территории Орловского муниципального округа не должно быть в принципе. По закону, их размещение разрешено только в специальных игорных зонах страны. Впрочем, орловским детям запретят посещать не только нелегальные казино, но и вполне себе легальные тотализаторы и букмекерские конторы. Запретят им посещать и организации, предназначенные для реализации и употребления только табачной продукции, электронных систем доставки никотина, устройств для нагревания табака, кальянов, вейпов (в том числе с применением бестабачных смесей), электронных сигарет.

В перечень включены и иные места, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию. К таковым отнесены крыши, чердаки, подвалы, технические помещения, лифтовые шахты, строящиеся объекты, канализационные коллекторы, газопроводы, теплотрассы, насосные станции, водонапорные башни, трансформаторные подстанции, котельные, свалки, линии электропередачи, гидротехнические сооружения и даже территории расположения мачт сотовой связи.

ИА «Орелград»