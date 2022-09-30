Советник губернатора Клычкова сражается в интернете с «хохлами» и женами добровольцев

Сергей Лежнев не сдержался и снова нахамил женщинам.

Сергей Лежнев, советник губернатора Андрея Клычкова, снова спровоцировал скандал своей манерой общения с орловцами, которую многие считают хамской.

Советник решил рассказать подписчикам своего телеграмм-канала о том, что продолжает активно пользоваться заблокированным сервисом «Инстаграм», принадлежащим экстремисткой организации «Мета». Свое хобби он назвал «войной с хохлами», в ходе которой Лежнев общается с жителями Украины и что-то им доказывает.

Подобные рассуждения, озвученные взрослым мужчиной и представителем власти, многие посчитали странными, о чем и сообщили в комментариях к публикации. Советник губернатора не смог стерпеть эпитетов вроде «диванный» и «сказочный», поэтому в очередной раз применил хамские оскорбления. Помимо пожеланий «закрыть пасть» он повторно нагрубил жене орловского добровольца, которая поднимает вопросы снабжения Орловского батальона.

Разумеется, ответы Сергея Лежнева сразу же заинтересовали общественность.

«Что такого просит у власти эта женщина? Всего- навсего, чтобы орловская власть одела- обула орловский батальон… На какие деньги, спросите вы… Да пусть подаренный щелковскими бизнесменами 16-миллионный автомобиль Клычков продаст… Или наконец-то силовые и правоохранительные структуры расскажут нам, где находятся украденные деньги, выделенные Москвой на строительство Красного моста, на которые были куплены люксовые автомобили и апартаменты…

Хамло, особенно хамло коррумпированное, должно уйти… Те, кто сейчас идут воевать, обязательно вернутся и спросят… Почему здесь, в тылу, оскорбляли их жён, почему не возвращали награбленное у народа, пока они воевали… «, — заступилась за жену фронтовика экс-зампред облсовета Валентина Остроушко.

«Пока кто-то из глав регионов искренне переживает за ход СВО и делает всё для своих жителей, которых призвали в рамках мобилизации, находятся главы-политиканы, которые используют эту тему для того, чтобы заработать себе политические очки. И при этом проваливаются: ситуация требует действий и работы, а не втирания очков. Уверен, что тому же Клычкову Лежнев сейчас подложил огромную свинью, и вопрос со вторым сроком для Клычкова решится окончательным отказом» , — считает политический консультант Дмитрий Фетисов.

ИА «Орелград»