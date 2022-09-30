Стало известно, какие дома губернатор разрешит изымать у орловцев

Правительство Орловской области разработало критерии изъятия зданий.



Правительство Орловской области подготовило и направило на антикоррупционную экспертизу проект постановления об установлении критериев, которым должны соответствовать дома блокированной застройки, индивидуальные и садовые дома, расположенные на определенных земельных участках. Речь идет о домах, которые могут быть изъяты для государственных или муниципальных нужд ради реализации проектов развития территории жилой застройки. Иными словам, документ определяет, какие дома можно будет изымать и сносить, чтобы на их месте возвести новые высотки.

Как следует из пояснительной записки, устанавливаемые критерии определены исходя из анализа данных по конкретным объектам, размещенным в границах перспективных территорий комплексного развития на территории города Орла. Эти критерии характеризуют высокий уровень износа, ненадлежащее техническое состояние или отсутствие систем инженерно-технического обеспечения. Отметим, что после завершения процедуры независимой антикоррупционной экспертизы проект документа будет подан на подпись губернатору.

Прежде всего, изъятию будут подлежать все жилые помещения, находящиеся в домах блокированной застройки и частных индивидуальных домах, которые признаны непригодными для проживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Также в список попадут дома блокированной застройки, объекты индивидуального жилищного строительства и садовые дома, которые соответствуют одному или нескольким следующим требованиям. Первое — объекты были построены до 1980 года включительно, находятся в ненадлежащем техническом состоянии, а уровень физического износа основных конструктивных элементов объектов (крыша, стены, фундамент) у них превышает 50 процентов.

Второй критерий — уровень физического износа централизованных систем инженерно-технического обеспечения объектов превышает 70 процентов. Третий критерий — независимо от года постройки объектов в них отсутствуют одна или более централизованных систем инженерно-технического обеспечения: водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и теплоснабжение (за исключением объектов, обеспеченных индивидуальными системами газового отопления). Если дома будут соответствовать одному или нескольким критериям, установленным постановлением правительства, то власти смогут их изымать, фактически расчищая путь к новой застройке.

ИА «Орелград»