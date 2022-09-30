В Орле разыскиваются 13-летние близняшки, пропавшие в Образцово

30.9.2022 | 14:24 Новости, Происшествия

Дети ушли из дома вчера в обед.

Орловская полиция объявила о поиске 13-летних близнецов, пропавших вчера в деревне Образцово, недалеко от Зареченского микрорайона Орла.

Дети ушли из дома вчера в 12.30 и до сих пор не вернулись.

«Мальчик – на вид 13 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие, носит очки. Был одет в спортивные брюки серого цвета, ветровку белого цвета со вставками оранжевого и синего цвета, серые кроссовки, при себе имеет рюкзак темно-синего цвета.

Девочка – на вид 13 лет, рост 140-146 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие, носит очки. Была одета в черную юбку в складку, ветровку фиолетового цвета, бордовые кроссовки, при себе имеет рюкзак розового цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых детей, просьба сообщить в ОМВД России «Орловский», находящемуся по адресу: г. Орёл, ул. Андрианова, д. 6 или по телефонам: 8(4862)416109, 410002, 416516, или 02 (с мобильного – 102), анонимность и конфиденциальность гарантируется», — сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области.

ИА «Орелград»

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