Орловец отобрал маткапитал у жены и ребенка

Молодого человека за содеянное обвинили в самоуправстве.



Житель Орловской области лишь чудом избежал приговора по необычному уголовному делу. Материалы были рассмотрены Свердловским районным судом. Ранее несудимого местного жителя обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330 Уголовного кодекса Российской Федерации (самоуправство, то есть самовольное совершение с применением насилия действий, правомерность которых оспаривается гражданином).

Вернее, в данном случае правомерность действия молодого человека оспаривалась его женой, которая вместе с ребенком оказалась потерпевшей. Из материалов следует, что мужчина и женщина жили в официально зарегистрированном браке. У них родился ребенок. От предыдущего брака у орловчанки уже было двое детей. Соответственно, она получила статус многодетной матери и обратилась в центр социальной защиты населения с заявлением о назначении и выплате ей регионального материнского капитала в связи с рождением третьего ребенка.

Попутно женщина подала в суд на развод. На основании заочного решения мирового судьи брак был расторгнут, вопрос о принадлежности совместно нажитого имущества судом не рассматривался. Судебное решение сторонами не обжаловалось и вступило в законную силу. Уже после этого на банковский счет женщины были перечислены средства материнского капитала – около 135 тысяч рублей. В тот момент «муж в отставке» еще проживал в доме у своей бывшей жены. Узнав о перечислении денег, он решил их отобрать. Бывшие супруги поссорились, до глубокой ночи выясняя, кто и как будет расходовать средства маткапитала. Закончилось все тем, что мужчина сначала «придушил» бывшую жену рукой, затем толкнул ее, причинив ей сильную физическую боль, после чего потребовал перевести весь маткапитал на банковскую карту своего брата.

Напуганная женщина под страхом продолжения применения к ней физического насилия тут же при помощи мобильного приложения перевела все деньги на указанный счет, после чего «отец семейства» дом покинул и отправился в свой новый дом. Наутро напуганная женщина обратилась за помощью в полицию. Было заведено уголовное дело, которое дошло до суда. Однако на стадии предварительного слушания потерпевшая обратилась к суду с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении бывшего мужа. Она пояснила, что они с обвиняемым помирились, он загладил вред от преступления, принес ей свои извинения и вернул деньги. Словом, женщина его простила и уговорила суд прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон.

ИА «Орелград»