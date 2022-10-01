Орловская область решила сдавать памятники в аренду по рублю

Опыт Орла по аренде памятников распространят на всю область.



Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области разработал проект порядка установления льготной арендной платы в отношении неиспользуемых объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации. Действие документа коснется только тех памятников, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, в собственности Орловской области.

Напомним, аналогичный порядок уже несколько лет действует в Орле. В его рамках городские власти на конкурсной основе сдают в аренду дома, имеющие особый охранный статус, но находящиеся в плохом техническом состоянии. Такие здание, которые ранее были в основном жилыми, годами простаивают без дела. Они ветшают, так как за ними никто не присматривает, не используются и становятся приманкой для маргинальных личностей. Такие здания нередко портят архитектурный облик города, а также представляют грозу для детей и подростков.

Арендаторы берут на себя обязательства по приведению зданий в порядок. Власти разрешают им использовать здания в установленных документацией рамках. Базовая плата за аренду таких памятников в Орле составляет 1 рубль в год, памятники, как правило, сдаются в аренду сразу на 49 лет. Пока еще рано говорить, стал ли опыт Орла положительным и успешным. Но, судя по проекту постановления правительства, этот опыт в ближайшее время может быть распространен на весь регион.

Новый порядок коснется памятников, которые относятся к государственному имуществу казны Орловской области либо закреплены за органами власти, госучреждениями, государственными унитарными предприятиями на праве оперативного управления или на праве хозяйственного ведения. Льготная арендная плата будет устанавливаться в размере 1 рубль за объект культурного наследия в месяц. Одним из главных условий льготной аренды станет заключение договора, предусматривающего обязанность арендатора провести работы по сохранению такого объекта культурного наследия в срок, не превышающий 7 лет со дня передачи ему памятника.

Как и в Орле, на региональном уровне предполагается проводить аукционы на право заключения договора аренды. Этапы выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с охранным обязательством со дня заключения договора аренды должны контролироваться уполномоченным органом. В Орловской области данные функции возложены на управление по государственной охране памятников.

ИА «Орелград»