Орловскому адвокату дали 3,5 года колонии

После освобождения ему на два года запретят заниматься адвокатской практикой.

Как сообщила пресс-служба Кромского районного суда, обвинительный приговор в отношении адвоката ООНКО «Орловская областная коллегия адвокатов» оставлен без изменения. На днях Орловский областной суд рассмотрел в апелляции уголовное дело. Адвокат был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 и 291.1 УК РФ, то есть в совершении мошенничества и посредничестве во взяточничестве. Судом первой инстанции ему было назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в доход государства в размере пятикратной суммы взятки, что составляет 750 тысяч рублей. Также в качестве дополнительного наказания его на два года лишили права заниматься адвокатской деятельностью.

В судебном заседании он свою вину не признал. В апелляционной жалобе просил приговор суда отменить ввиду его незаконности и необоснованности и признать его невиновным. По его мнению, в рамках обвинения в мошенничестве не было установлено событие преступления, в рамках эпизода о передаче взятки отсутствует состав преступления. Также в апелляции ставился вопрос о том, чтобы в случае принятия решения о его виновности по данным преступлениям изменить меру наказания в связи с несправедливостью и чрезмерной суровостью и назначить не связанную с лишением свободы.

Как следует из материалов дела, адвокат был задержан сотрудниками УФСБ, которые проводили оперативно-розыскное мероприятие. Потерпевшим стал один из заключенных, содержащихся в орловской колонии. В материалах дела есть его показания. Согласно им, адвокат предложил заключенному за сохранение условий отбытия им наказания в колонии и решения вопросов по условно-досрочному освобождению передать ему 200 тысяч рублей, а затем ежемесячно еще по 100 тысяч рублей. Заключенный согласился и передал юристу 800 тысяч в целом. При этом он неоднократно просил адвоката обратиться в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении, но тот каждый раз называл причины, по которым этого делать не стоило. Суд посчитал, что полученные деньги юрист попросту себе присвоил, обманув заключенного.

В рамках второго эпизода было установлено, что во время очередной встречи заключенный сообщил юристу, что при осмотре у него был обнаружен мобильный телефон, использование которого в стенах колонии запрещено. Юрист ответил, что решить вопрос о не привлечении его к ответственности в связи с обнаружением телефона можно за 150 тысяч рублей. Мол, это сумма взятки, которую надо передать некоему должностному лицу колонии. Заключенный отдал юристу 150 тысяч рублей, которые затем были изъяты оперативниками. Областной суд счел вину юриста доказанной по обоим эпизодам и оставил приговор без изменения. Кстати, гособвинитель в апелляции просил существенно ужесточить наказание, но его представление удовлетворено не было. Вероятно, точка в этой истории еще не поставлена, так как апелляционное определение может быть обжаловано в кассационном порядке.

ИА «Орелград»