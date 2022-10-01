Риски обращения с животными учтут орловские ветеринары

В регионе разработана программа профилактики на будущий год.



Управление ветеринарии Орловской области разработало программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля в области обращения с животными. Действие документа рассчитано на 2023 год. Одной из задач является повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности. Также авторами документа ставится задача по устранению «существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способствующих возможному нарушению обязательных требований законодательства в области обращения с животными».

Грубо говоря, речь идет о нюансах профилактической работы по упреждению возможных нарушений, которые могут быть допущены как юридическими, так и физическими лицами при обращении с животными. Отметим, что аналогичная программа действует в Орловской области и в 2022 году. Ее задачей помимо вышеназванного, является стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами. Судя по ведомственной статистике, эта задача решается успешно.

Дело в том, что в текущем году в рамках исполнения программы пока еще не было выявлено ни одного нарушения в ходе проведенных контрольных и надзорных мероприятий. Кстати, у правлении ветеринарии указывают и на экономический эффект от реализации программы. Заключается он, например, в минимизации затрат всех участников контрольной и надзорной деятельности. Иными словами, ведомство экономит бюджетные деньги за счет того, что теперь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям можно просто направлять предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, а не проводить внеплановые проверки.

Немаловажен и вопрос повышения уровня доверия к чиновникам управления ветеринарии со стороны тех, за кем они следят. Есть мнение, что программа поможет и в этом. В целом, документом на 2023 год предполагается «формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового поведения подконтрольных субъектов, как следствие, снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям, сокращение нарушений обязательных требований законодательства обязательных требований законодательства в области обращения с животными».

ИА «Орелград»