В Ливнах подсчитали объемы сожженного условного топлива

Утвержден топливно-энергетический баланс города Ливны за 2021 год.



Администрация Ливен в соответствии с федеральным и региональным законодательством разработала и утвердила топливно-энергетический баланс города за 2021 год и на перспективный период до 2030 года. Документ содержит взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и их потребления на территории города, а также устанавливает распределение ТЭР между системами снабжения и потребителями. При этом использовались данные местных поставщиков ресурсов.

Прогнозная часть топливно-энергетического баланса разработана на перспективный период до 2030 года, однако она подлежит актуализации — не чаще одного раза в год, но не реже одного раза в пять лет. Основные характеристики документа таковы. Население города на сегодня составляет чуть более 47 тысяч человек. В Ливнах имеются промышленные и перерабатывающие предприятия, организации сферы услуг. Поставка топливно-энергетических ресурсов населению и юридическим лицам города осуществляется несколькими компаниями.

Жители малоэтажных домов отапливаются, в основном, от индивидуальных источников тепловой энергии, то есть от газовых котлов. Многоквартирные жилые дома, за редким исключением, отапливаются централизованно от квартальных котельных. Первичное потребление ТЭР в 2021 году составило 127 150 т.у.т (тонн условного топлива), что на 12 процентов выше значений 2020 года. Увеличение потребления местные власти в значительной степени связывают с ранним (заблаговременным) началом отопительного периода 2021/2022 годов. При этом значительную долю потребления ТЭР составило потребление газа (73 процента).

«Основной объем потребления ТЭР приходится на предприятия, в том числе осуществляющие выработку тепловой энергии для различных групп потребителей (порядка 60 процентов), — следует из документа, опубликованного в открытом доступе. — Потребление ТЭР населением города составляет порядка 40 процентов от общего объема потребленных в городе Ливны топливно-энергетических ресурсов».

По сравнению с топливно-энергетическим балансом города за 2020 год прогнозные значения баланса на период до 2030 года «в связи со сложившимися в последние годы тенденциями раннего начала отопительного сезона скорректированы в сторону увеличения».

ИА «Орелград»