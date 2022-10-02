Десятки предприятий на Орловщине оказались убыточными

Совокупный убыток этого бизнеса составил почти 1 миллиард рублей.



О финансовых результатах деятельности организаций Орловской области в январе-июле 2022 года рассказал Орелстат. Аналитики представили оперативные данные, согласно которым сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах сложился в сумме 28,457 миллиарда рублей. Подсчитано, что за отчетный период времени 205 предприятий региона получили прибыль в размере 29,435 миллиарда рублей. Однако обращает на себя внимание и тот факт, что 67 предприятий имели убыток, который в совокупности составил 978,4 миллиона рублей.

Подчеркнем, что статистика приведена без учета представителей малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных и муниципальных учреждений, а также некредитных финансовых организаций. Что касается нерентабельных предприятий, то наибольшая доля убытка приходится на обрабатывающие производства, то есть на реальный сектор экономики. Совокупный убыток в этой отрасли составил 586,4 миллиона рублей, то есть свыше половины общего убытка предприятий региона.

На втором месте оказалась сфера, обозначенная как «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов». Убыток ее представителей за отчетный период времени составил 168,2 миллиона рублей. Далее следуют организации водоснабжения (68,1 миллиона), поставщики электроэнергии и тепла (51,7 миллиона), организации, работающие в сфере информации и связи (30,3 миллиона), сфере транспортировки и хранения (21 миллион) и сельское хозяйство (6,2 миллиона рублей).

В целом по Орловской области убыточными являются 24,6 процента предприятий и организаций, подлежащих статистическому наблюдению. Отметим и то, что среди организаций, работающих в сфере информации и связи, убыточными являются 80 процентов. Чуть менее 50 процентов убыточных организация работают в сфере обеспечения электроэнергией теплом и водой. В сельском хозяйстве убыточными оказались около 6 процентов всех представителей этой отрасли.

ИА «Орелград»