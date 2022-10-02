Корейцы засудили орловца из-за конструктора

Спор шел относительно нарушения интеллектуальных прав на товар.



В Орле арбитражный суд вынес решение по иску компании ROI VISUAL Co., Ltd., которая базируется в Сеуле, Южная Корея. Ответчиком по делу выступил индивидуальный предприниматель из города Мценска, Орловская область. Истец просил о взыскании с него компенсации в сумме 50 тысяч рублей. Из материалов дела следует, что корейская компания является обладателем исключительных прав на товарные знаки, а именно на персонажи анимационного фильма.

В марте 2021 года в торговом павильоне Мценска был продан конструктор (пластиковые предметы из 26 штук в прозрачном рюкзаке), на упаковке которого были размещены изображения, являющиеся воспроизведением или переработкой объектов авторского права. Иными словами, это был контрафактный товар, украшенный изображениями таких анимационных персонажей, как «Поли», «Рой», «Хэлли» и др. Стоимость конструктора составляла всего 470 рублей. Спорный товар приобрел человек, который представляет в России интересы корейской компании. В суде была даже представлена видеозапись процесса приобретения спорного товара.

Истец пытался решить дело без суда и направил бизнесмену претензию, в которой предложил закрыть вопрос с нарушением авторских прав за определенную компенсацию. Предприниматель отказался, решив поспорить в суде. В результате он просчитался и проиграл. Суд счел доказанным факт нарушения авторских прав, но решил исковые требования удовлетворить частично. Истец требовал по 10 тысяч рублей за использование каждого персонажа, а всего их на упаковке было пять. Арбитраж решил, что достаточно и 5000 рублей за каждого. Таким образом, орловскому бизнесмену надлежит выплатить корейцам 25 тысяч рублей компенсации.

ИА «Орелград»