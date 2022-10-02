Мэрия Орла проиграла суд «России»

Подача иск обернулась для чиновников полным поражением.



Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла к региональной организации общественной организации физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия». Чиновники в своем иске поставили вопрос об изъятии объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке на улице Приборостроительной, путем продажи его с публичных торгов.

Однако «Россия» подала встречное исковое заявление к УМИЗ и администрации Орла. Организация просила о признании права собственности на объект недвижимости, а именно на здание спортивно-оздоровительной школы с залом вольной борьбы, общей площадью 2196,9 квадратных метров. Чиновники указали, что еще в 2011 году между истцом и ответчиком был заключен договор аренды земельного участка. Это был трехлетний договор, но в 2014 году его действие продлили еще на три года. В настоящий момент указанный договор прекратил свое действие: УМИЗ еще в апреле 2017 года направило ответчику отказ от договора.

Проблема в том, что на данном участке возводится здание спортивной школы. Достроено оно или нет – тут мнения разошлись. По мнению чиновников, это недострой, который подлежит изъятию по решению суда и последующей продаже с публичных торгов. Однако «Россия» считает иначе. В своем иске она указала, что спорный объект в настоящее время является завершенным строительством и на него может быть признано право собственности в соответствии со статьей 222 ГК РФ.

Изучив доводы сторон, арбитраж решил отказать в удовлетворении искового заявления управлению муниципального имущества и землепользования. А встречное исковое заявление было удовлетворено. Суд признал право собственности Орловской региональной организации общественной организации физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» на здание спортивно-оздоровительной школы с залом вольной борьбы на улице Приборостроительной. Впрочем, на решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА «Орелград»