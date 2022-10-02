Сбежавший с места ДТП воитель потребовал вернуть ему права

2.10.2022 | 18:06 Закон и порядок, Новости

Мужчина заявил, что без прав он не сможет прокормить себя и свою семью.


Покровский районный суд Орловской области рассмотрел жалобу местного жителя на постановление мирового судьи. Последний чуть ранее рассмотрел административное дело в отношении мужчины, заведенное на него полицией. Дело в том, что данный гражданин в августе 2022 года стал участником дорожно-транспортного происшествия, которое произошло около полудня на 73-м километре федеральной автотрассы Орел – Тамбов.

Как установил мировой суд, мужчина в тот момент находился за рулем автомобиля «Опель Аскона» В нарушение пункта 2.5 Правил дорожного движения он оставил место дорожно-транспортного происшествия, участником которого являлся. За это постановлением мирового судьи водитель был привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ и получил наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

«Не согласившись с данным постановлением, он обратился с жалобой в Покровский районный суд, — сообщает пресс-служба районного суда. — В ней просил отменить постановление мирового судьи. В обосновании жалобы указал, что право управления транспортными средствами является единственным источником дохода его семьи, так как он работает водителем».

Однако районный суд, исследовав материалы дела, и оценив доводы жалобы, пришел к выводу, что мировым судьей были всесторонне и полно исследованы доказательства по делу, им была дана объективная оценка. Согласно представленным материалам, в частности протоколу рассмотрения дела, «водитель» на самом деле официально нигде не работает. Иных доказательств, подтверждающих трудоустройство в качестве водителя, он суду так и не представил. В результате постановление суда первой инстанции было оставлено без изменения.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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