Спор о ремонте Мценской ЦРБ дошел до суда

«Орелгосзаказчик» потребовал взыскать с подрядчика неустойку.



В Орле областной арбитражный суд рассмотрел исковое заявление Орловской области, интересы которой отстаивало казенное учреждение «Орловский областной государственный заказчик». Ответчиком выступила зарегистрированная в Брянске компания «ОНИКС», с которой истец просил суд взыскать неустойку за нарушение условий государственного контракта. По делу было установлено, что сам контракт был заключен между сторонами летом 2021 года.

Подрядчик принял на себя обязательство подготовить проектную и рабочую документацию для последующего капитального ремонта поликлиники Мценской ЦРБ. Цена контракта составляла 1,942 миллиона рублей. Подрядчик был обязан провести целый ряд работ, в том числе обследование технического состояния объекта, а также обеспечить получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметы.

Все это надо было успеть выполнить до 14 декабря 2021 года. Промежуточные сроки выполнения работ были определены графиком, приложенным к контракту. Например, в соответствии с этим графиком срок выполнения работ по первому этапу стоимостью 771,9 тысячи рублей был определен до 1 декабря 2021 года, по второму этапу стоимостью 1,17 миллиона рублей – до 14 декабря. В суде истец заявил, что ответчиком были нарушены сроки выполнения работ по контракту, так как к приемке они не предъявлялись.

Поэтому «Орелгосзаказчик» насчитал подрядчику неустойку, которую письменной претензией потребовал заплатить. Так как претензия была оставлена без удовлетворения, госпредприятие обратилось в суд. Арбитраж проверил представленные сторонами материалы и пришел к выводу, что подрядчик действительно нарушил сроки выполнения работ по контракту. Следовательно, заказчик правомерно применил к нему имущественную ответственность, предусмотренную законом. Истец представил собственный расчет пени, который арбитражный суд проверил и признал верным. Иск был удовлетворен – брянского подрядчика обязали заплатить неустойку в размере 137,9 тысячи рублей.

ИА «Орелград»