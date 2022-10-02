Свалка под Орлом нарушила права человека

2.10.2022 | 17:06 Закон и порядок, Новости

В частности, были нарушено право граждан на благоприятную среду.


Как сообщает пресс-служба Малоархангельского районного суда Орловской области, рассмотрено дело по иску местного прокурора к администрации Малоархангельского района и компании «Орловский лидер» Истец просил о понуждении ответчиков к устранению нарушений законодательства об отходах производства и потребления. Предметом спора стала свалка, на которую ранее в надзорное ведомство пожаловался бдительный гражданин. По его обращению была проведена проверка исполнения законодательства в области обращения с отходами производства и потребления на территории Малоархангельского района.

В результате прокуратура выявила несанкционированную свалку отходов производства и потребления. В частности, на ней были обнаружен коммунальный и строительный мусор, а также сухие ветки. Свалка находится на территории Подгородненского сельского поселения, в районе песчаного карьера у поселка Прогресс. Как следует из иска, «отходы складированы на территории, в том числе не сформированной в самостоятельный земельный участок, то есть относящейся к землям, государственная собственность на которую не разграничена, а также на территории земельных участков, находящихся в аренде».

Прокурор указал, что меры к ликвидации несанкционированной свалки никем не принимаются. Это влечет угрозу причинения вреда окружающей среде, почве и здоровью граждан. Тем самым нарушаются права неопределенного круга лиц на благоприятную среду обитания и условия жизнедеятельности. Изучив представленные доказательства, районный суд рушил удовлетворить заявленные исковые требования. Ответчиков обязали «обеспечить ликвидацию несанкционированной свалки отходов производства и потребления в поселке Прогресс Малоархангельского района». Решение еще не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования