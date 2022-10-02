Свалка под Орлом нарушила права человека

В частности, были нарушено право граждан на благоприятную среду.



Как сообщает пресс-служба Малоархангельского районного суда Орловской области, рассмотрено дело по иску местного прокурора к администрации Малоархангельского района и компании «Орловский лидер» Истец просил о понуждении ответчиков к устранению нарушений законодательства об отходах производства и потребления. Предметом спора стала свалка, на которую ранее в надзорное ведомство пожаловался бдительный гражданин. По его обращению была проведена проверка исполнения законодательства в области обращения с отходами производства и потребления на территории Малоархангельского района.

В результате прокуратура выявила несанкционированную свалку отходов производства и потребления. В частности, на ней были обнаружен коммунальный и строительный мусор, а также сухие ветки. Свалка находится на территории Подгородненского сельского поселения, в районе песчаного карьера у поселка Прогресс. Как следует из иска, «отходы складированы на территории, в том числе не сформированной в самостоятельный земельный участок, то есть относящейся к землям, государственная собственность на которую не разграничена, а также на территории земельных участков, находящихся в аренде».

Прокурор указал, что меры к ликвидации несанкционированной свалки никем не принимаются. Это влечет угрозу причинения вреда окружающей среде, почве и здоровью граждан. Тем самым нарушаются права неопределенного круга лиц на благоприятную среду обитания и условия жизнедеятельности. Изучив представленные доказательства, районный суд рушил удовлетворить заявленные исковые требования. Ответчиков обязали «обеспечить ликвидацию несанкционированной свалки отходов производства и потребления в поселке Прогресс Малоархангельского района». Решение еще не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»