У орловских фотографов еще есть шанс победить в конкурсе

Организаторы призвали фотолюбителей подать последние заявки.



В Орловской области близится к завершению период приема заявок на участие в региональном фотоконкурсе «Отражение 2022». Он проводится в рамках Года культурного наследия народов России. Прием заявок стартовал в конце апреля, завершится он 15 октября. В связи с этим один из организаторов — Орловский областной центр народного творчества – призвал желающих поторопиться и сдать свои работы на суд жюри. В самом конкурсе вправе участвовать как любители, так и профессиональные фотографы и фотожурналисты, а также фотостудии, фотошколы и учебные заведения.

«На фотоконкурс принимаются фотографии, сделанные в 2021-2022 годах, отражающие историю Орловской области, ее неповторимый облик и жизнь орловцев, — напоминают организаторы. — Фотографии могут освещать будни, важные общественные, культурные и спортивные события, многогранную повседневную жизнь и массовые праздники, а также показывать красоту родного края, исторические достопримечательности и природные ландшафты Орловщины. Участники фотоконкурса могут рассказать о жизни известных людей, о своих друзьях и соседях, чья жизнь, творчество и успехи будут интересны зрителям».

Номинации предусмотрены следующие: «Портрет», «Городской пейзаж», «Природный пейзаж», «Репортажная фотография», «Натюрморт», «Народные праздники и культурные традиции», «Семейная фотография» и «Животные». Снимки должны быть выполнены на достойном художественном уровне и обладать высоким качеством технического исполнения. Ведь основные цели и задачи конкурса: популяризация искусства фотографии, развитие фотолюбительства и предоставление участникам возможности реализовать свои творческие способности.

К участию не допускаются работы, противоречащие законодательству Российской Федерации. Принимаются не только цветные, но и черно-белые фотографии. Количество работ, представляемых авторами, не может превышать 10 снимков в каждой номинации. Оргкомитет оставляет за собой право использовать работы участников и их изображения для некоммерческих целей: издания каталога или альбома, размещения фотографий на интернет-сайтах Орловского областного центра народного творчества, в информационных публикациях в прессе и интернете — с соблюдением авторских прав.

ИА «Орелград»