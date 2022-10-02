В Орле День трезвости отметят концертом «Спасите наши души»

Проведение мероприятия анонсировала областная библиотека.



Как сообщили в Орловской областной библиотеке имени Бунина, в стенах этого учреждения культуры 1 октября состоится концерт с говорящим названием «Спасите наши души». Он будет приурочен к Международному дню врача и Дню трезвости. Концерт будет организован силами клуба любителей творчества Владимира Высоцкого «Вертикаль», члены которого являются давними партнерами областной библиотеки.

«На концерте прозвучат песни на стихи Высоцкого: юмористические, лирические, песни о медиках, о войне, композиции из кинофильмов, написанные Владимиром Семеновичем в разные годы, поэтические композиции, театральные постановки по творчеству Высоцкого, авторские песни участников клуба «Вертикаль», — сообщают организаторы. На мероприятие приглашаются все любители творчества Владимира Высоцкого. Посещение концерта возможно с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований, наличие масок рекомендуется. Гостям также рекомендуют не забывать соблюдать социальную дистанцию, поскольку коронавирус пока еще окончательно не побежден.

Стоит отметить, что в нашей стране День трезвости на самом деле празднуют дважды – на всероссийском уровне 11 сентября и на международном уровне 3 октября. Как правило, к обеим датам организуется множество различных мероприятий. Согласно открытым данным, история «праздника» берет свое начало еще в 1913 году. При императоре Николае II, когда исключительное право на производство алкогольных напитков принадлежало государству, возникло движение трезвенников, которое проводило с населением воспитательные беседы, распространяло листовки и даже издавало периодику.

Благодаря этим активистам был провозглашен День трезвости, который отмечался 11 сентября с 1913 года и до революции. В 2005 году праздник вернулся в российский календарь. Датой изначально выбрали 11 сентября не случайно — именно в этот день Иоанну Крестителю по приказу царя Ирода во время пьяного пира отрубили голову. Считается, что в День трезвости верующие должны соблюдать строгий пост и не употреблять алкоголь. Даже в наши дни страдающие от алкогольной зависимости просят исцеления у иконы «Неупиваемая чаша» и могут прямо в храме дать обет трезвости.

ИА «Орелград»