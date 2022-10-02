В Орловской области коррупции выявляется недостаточно

2.10.2022 | 10:32 Новости, Общество

Орловские правоохранители обсудили борьбу с коррупцией.


В Орле под председательством прокурора Орловской области Алексея Тимошина состоялось заседание Координационного совещания руководителей правоохранительных органов региона. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры области. Участие в совещании приняли главы региональных управлений ФСБ и МВД Вячеслав Князьков и Юрий Савенков, руководитель регионального СУ СК Петр Юдин, главный судебный пристав Орловской области Михаил Смирнов, начальник ГУ МЧС Александр Новиков и другие. Участники обсудили ряд вопросов, в том числе оценили текущие результаты работы правоохранительных органов в сфере профилактики коррупционных проявлений.

В своем докладе Алексей Тимошин отметил, что пресечение коррупции остается приоритетом в работе всего правоохранительного блока. По его словам, в текущем году в регионе выявлено уже 100 преступлений коррупционной направленности. Однако имеется целый ряд проблем. В их числе прокурор области назвал «недостаточность выявляемости фактов коррупции в бюджетной сфере, коррупционных злоупотреблений при использовании государственного, муниципального имущества, осуществлении закупок, в сфере ЖКХ, при реализации национальных проектов, слабую организацию работы по возмещению причиненного преступлениями ущерба».

«Также Алексей Тимошин отметил, что имеются замечания к качеству следствия, по ряду уголовных дел, имеющих повышенный общественный резонанс, длительное время не принимаются законные процессуальные решения», — добавили в пресс-службе прокуратуры региона. Ранее УМВД по Орловской области сообщало, что за восемь месяцев 2022 года на территории региона было выявлено 468 преступлений экономической и коррупционной направленности, в том числе 289 из категории тяжких или особо тяжких. Отметим, что 66 из этих преступлений были совершены в крупном и особо крупном размере. В общей структуре преступности доля преступлений экономической и коррупционной направленности составляет 8,4 процента.

ИА «Орелград»

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