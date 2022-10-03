Аграрий украл ячмень и пытался подкупить полицейского

Действия орловца по достоинству оценил уголовный суд.



В Орловской области вступило в силу решение по уголовному делу, которое вынес Свердловский районный суд в отношении местного жителя. Мужчина был обвинен в совершении двух преступлений. В первом случае ему вменяли кражу. Было установлено, что подсудимый работал на местном крупном агропредприятии в должности аппаратчика обработки и приемки зерна. В силу своего служебного положения он знал, что в завальной яме на территории предприятия хранится зерно ячменя пивоваренного. Мужчина решил часть этого зерна украсть.

Улучив момент, когда за ним никто не наблюдал, подсудимый наполнил ячменем три полимерных мешка, которые затем перекинул через забор за территорию предприятия. Позже он подъехал туда на личном автомобиле и погрузил мешки в багажник. Общая стоимость похищенного составляла 3200 рублей. Чуть позже при повороте на регулируемом перекрестке по направлению к поселку Змиевка данный гражданин нарушил Правила дорожного движения – он проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, при этом еще и дорогу пешеходу не уступил. Это заметил дежуривший неподалеку сотрудник ГИДД, который остановил автомобиль.

Водитель вышел из машины и попытался «договориться». Аудиозапись этого разговора была представлена в суде. Из нее следует, что нарушитель пытался подкупить полицейского – предлагал взятку за то, чтобы тот не составлял на него административный протокол. В результате вор стал еще и коррупционером, так как на него было заведено уголовное за попутку дачи взятки должностному лицу. Злоумышленник в суде ответил за оба преступления. По совокупности его наказали уголовным штрафом в размере 210 тысяч рублей.

ИА «Орелград»